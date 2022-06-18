فى لفتة إنسانية.. د. خالد عبدالغفار يحقق حلم سيدة مسنة طلبت منه سكنًا خلال زيارته لطنطا

فى لفتة إنسانية نبيلة، استجاب د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لطلب سيدة مسنة في العقد السادس من العمر من منطقة الجلاء بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بتوفير مسكن لها، حيث استوقفت السيدة المسنة وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خلال تفقده مستشفى المجمع الطبي للتأمين بطنطا قائلة له: "نفسي في مسكن وأنا دعيت ربنا إني أقابل حد يجبر بخاطري ويحقق طلباتي".



وعلى الفور وجه الوزير خالد عبدالغفار بتوفير مسكن لها قائلًا: "إديني اسمك ونمرتك عشان أتواصل معاكي".



ولاقت استجابة د. خالد عبدالغفار لطلب السيدة المسنة ردود أفعال إيجابية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بتلك اللفتة الإنسانية التى تؤكد أننا بحق فى الجمهورية الجديدة.

وكان وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان قد أجرى زيارة لمحافظة الغربية، لتفقد عدد من المستشفيات والمنشآت الصحية والجامعية، ومنشآت التأمين الصحى ومشروعات حياة كريمة.