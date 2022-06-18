إصابة 5 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق مصر ـ الإسكندرية الصحراوى

نجا 5 أشخاص من الموت، اليوم السبت، إثر إصابتهم في حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.