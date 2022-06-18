السبت 18 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النقض تقضى بتخفيف عقوبة الإعدام على متهم بخلية طنطا الإرهابية للسجن المؤبد

محكمة النقض
محكمة النقض
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أصدرت محكمة النقض، اليوم السبت، حكمًا يقضي بقبول طعن النيابة العامة وذلك على حكم إعدام متهم الصادر من محكمة الجنايات بالقضية المعروفة إعلاميًا بخلية طنطا الإرهابية باستبدالها بعقوبة المؤبد لاتهام المتهم رفقة آخرين سبق الحكم عليهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.

 

وتضمن منطوق حكم محكمة النقض بقبول عرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع بجعل العقوبة المقضى بها على المحكوم عليه السجن المؤبد بدلًا من عقوبة الإعدام المقضى بها عليه.

 

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بهذه القضية، عن أن المتهم وآخرين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

نيابة أمن الدولة العليا محكمة النقض محكمة الجنايات السجن المؤبد خلية إرهابية أمن الدولة العليا الوحدة الوطنية

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