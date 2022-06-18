إخلاء سبيل صاحب مخزن ضبط بحوزته مبيدات مجهولة المصدر

قررت نيابة البساتين الجزئية، إخلاء سبيل صاحب مخزن ضبط بحوزته كميات كبيرة من المبيدات مجهولة المصدر، وامتلاك مخزن دون ترخيص، بكفالة مالية.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، ضبطت كمية كبيرة من المبيدات مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بالبساتين.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن لتعبئة المبيدات الحشرية كائن بدائرة قسم شرطة البساتين؛ لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المبيدات الحشرية المقلدة والمغشوشة، واستخدام علامات تجارية "غير مسجلة" ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات دالة على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (2085 عبوة مبيد حشرى- 600 عبوة مزيل دهون- 250 كيلوجرام مسحوق غسيل- 15 عبوة معطر - 2000 عبوة فارغة- 2500 ملصق- 1500 كرتونة فارغة- أدوات تصنيع "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها").