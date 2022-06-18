السبت 18 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بأسلوب كسر الزجاج».. حبس لص سرق حقيبة من داخل سيارة بمول تجارى فى القاهرة الجديدة

حبس
حبس
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم السبت، بحبس عاطل لاتهامه بسرقة حقيبة من داخل سيارة بمول تجارى بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمدیریة أمن القاھرة، بلاغًا من أحد الأشخاص مقیم بدائرة القسم بأنه حال قیامه بركن السیارة ملكه بجراج أحد المراكز التجارية بدائرة القسم قام بترك باب السیارة غیر محكم الغلق سھوًا، ولدى عودته اكتشف سرقة حقیبة خاصة به وبداخلھا (جھاز كمبیوتر محمول "لاب توب"- دفتر شیكات - جھاز ھارد دیسك - بعض الأوراق الخاصة به).. ولم یتھم أو یشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة. 

وبإجراء التحریات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنیات الحدیثة، أمكن تحدید السیارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتحدید مرتكب الواقعة مقیم بدائرة قسم شرطة مصر الجدیدة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استھدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السیارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

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