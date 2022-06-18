السبت 18 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جونسون: انتصار الرئيس الروسى فى أوكرانيا سيكون «كارثة»

جونسون
جونسون
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الغرب لا بد أن يواصل الدعم للأوكرانيين فيما يسعون لاستعادة مناطق سيطرت عليها روسيا، مشيرًا إلى أنها ستكون "كارثة" إذا تمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الانتصار.


وحذر رئيس الوزراء، فى تصريحات لدى عودته إلى المملكة المتحدة من زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقًا إلى كييف، من أن أوكرانيا لا يجب أن يتم تشجيعها على قبول "سلام سيئ" سيعني ببساطة مقدمة لهجوم روسي جديد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم السبت.


ودافع جونسون عن قراره بالانسحاب من مؤتمر للمحافظين من شمال إنجلترا أمس الجمعة حتى يتمكن من الاجتماع بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.


وأدى توقيت الزيارة إلى اتهامات بأنه يصد الساسة المنتمين لشمال البلاد قبيل انتخابات فرعية مهمة في ويكفيلد في "وست يوركشاير" التي من المتوقع على نطاق واسع أن يخسر فيها المحافظون.


وقال للصحفيين في قاعدة "برايز نورتون" التابعة للسلاح الجوى الملكى البريطانى لدى عودته إنه من المهم أن يظهر دعم المملكة المتحدة في الوقت الذي "يعاني فيه (الأوكرانيون) بشكل فظيع" في مواجهة العدوان الروسي المستمر في دونباس.
 

وأضاف: "أنه من المهم للغاية أن نظهر أننا معهم على المدى الطويل وأننا نمنحهم المرونة الاستراتيجية التي يحتاجونها".
 

وذكر جونسون في محادثاته مع زيلينسكي أن بريطانيا ستكون مستعدة لتدريب عشرات الآلاف من أفراد القوات الأوكرانية فيما يواصلون قتالهم ضد الروس.


وأضاف جونسون أنه من المهم أن يتم إثناء الروس عن "تجميد" الصراع، بحيث يرسخون مكاسبهم قبل شن هجوم جديد.

 

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية، السبت، ضرورة توقف ممثلي الاتحاد الأوروبي في التأكيد بشكل منافق على أنه لا علاقة له بالصعوبات التي يواجهها مصدرونا في توصيل أسمدة الحبوب الروسية إلى الدول النامية.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الدعم للأوكرانيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وائل لطفي

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