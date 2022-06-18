السبت 18 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاطل يطعن زوجته 20 طعنة ويقطع أذنها فى حلوان

حبس
حبس
ads

ألقى ضباط مباحث حلوان بالقاهرة، القبض على المتهم بالاعتداء على زوجته بقطع أذنها اليمنى بسلاح أبيض وطعنها 20 طعنة نافذة في الكتفين والبطن وأصاب الطحال، وتركها بين الحياة والموت.

تلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفي قصر العيني، مفادها استقبال المواطنة "رنين عزت حامد"، 24 سنة، ومقيمة بمنطقة المساكن الاقتصادية، مصابة بـ20 طعنة نافذة في أماكن متفرقة من الجسد، ومصابة بقطع في الأذن اليمنى، وحجزت في العناية المركزة في حالة خطرة.

وبالانتقال والفحص تبين أن زوجها المدعو "محمود.ع"، وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض عليه، وجارٍ التحقيق معه حول مُلابسات الواقعة وأسبابها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحوار الاقتصادى أولًا

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022

أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يونيو 2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

لينك الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رواية الرغيف.. الأدب والحرب

ماجد حبته

تشخيص ثلاثى لأزمات العالم

مؤمن المحمدي

«زمن» أم كلثوم

علي سعدة

القتل العمد.. بالقانون

د. منى حلمى

كيف لا تتغير التقاليد ومنْ صنعها يتغير؟

علي سعدة

القتل العمد.. بالقانون

د. منى حلمى

كيف لا تتغير التقاليد ومنْ صنعها يتغير؟

حسين دعسة

المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو.. رؤية جيوسياسية أمام مؤتمر مدريد

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

القواسمى: سياسة إسرائيل بشأن دخول الأجانب لفلسطين «تمييز عنصرى»

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف الصيادين فى بحر قطاع غزة

الاحتلال يشن غارات جوية على مواقع فى غزة