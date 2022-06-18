عاطل يطعن زوجته 20 طعنة ويقطع أذنها فى حلوان

ألقى ضباط مباحث حلوان بالقاهرة، القبض على المتهم بالاعتداء على زوجته بقطع أذنها اليمنى بسلاح أبيض وطعنها 20 طعنة نافذة في الكتفين والبطن وأصاب الطحال، وتركها بين الحياة والموت.

تلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفي قصر العيني، مفادها استقبال المواطنة "رنين عزت حامد"، 24 سنة، ومقيمة بمنطقة المساكن الاقتصادية، مصابة بـ20 طعنة نافذة في أماكن متفرقة من الجسد، ومصابة بقطع في الأذن اليمنى، وحجزت في العناية المركزة في حالة خطرة.

وبالانتقال والفحص تبين أن زوجها المدعو "محمود.ع"، وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض عليه، وجارٍ التحقيق معه حول مُلابسات الواقعة وأسبابها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.