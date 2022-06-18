السبت 18 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن بعد سقوطه من على دراجته الهوائية: «أنا بخير»

بايدن
بايدن
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه في حال جيدة بعدما سقط من على دراجته بينما كان يتوقف لمقابلة مجموعة من المتفرجين بعد جولة صباحية قرب منزله على الشاطئ في ولاية ديلاوير، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

 

وقال بايدن بعد تعثره في شاطئ "ريهوبوث" اليوم "أنا بخير"، بعد جولته بالدراجة التي تابعها صحفيون وحشد صغير.


وكان الرئيس محاطًا بعملاء من الخدمة السرية لتوفير الأمن، ويقترب من المجموعة عندما علقت قدمه بمسند القدم وسقط أرضًا.

موقف محرج

وفي وقت سابق، تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقفٍ محرج إثر سقوطه من فوق دراجته بالقرب من منزله على شاطئ ريهوبوث خلال قضائه عطلة نهاية الأسبوع في ديلاوير.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اليوم، سقط الرئيس بايدن- البالغ من العمر 79 عامًا- من فوق دراجته الهوائية، وكان يرتدي خوذة واقية، لكن بعد سقوطه المدوي نهض وأخبر من حوله أنه "بخير"، فيما هرع الحرس من حوله لإنقاذه.

وقالت الصحيفة البريطانية إن جو بايدن سقط من فوق دراجته بالقرب من منزله على شاطئ ريهوبوث، أمس الجمعة، حيث احتفل هو وزوجته بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لزواجهما.

ووفقًا لما ورد بالصحيفة البريطانية، قال الرئيس للصحافة: "أنا بخير"، حيث رأته وهو يتعثر، وكان الحادث بعد الساعة 9:30 صباحًا بقليل.

وقال بايدن للصحفيين، إنه واجه مشكلة في نزع حذاءه عن دواسات الدراجات مما تسبب في السقوط.

وتم تصوير الرئيس الأمريكي، وهو جالس على الرصيف عقب الحادث، بعد أن علقت ساقه في إطار الدراجة.

وأوضحت الصحيفة أن بايدن أخذ جولة مع زوجته جيل- محاطًا بوكلاء الأمن- صباح السبت بالقرب من منزله على شاطئ ريهوبوث.

وعقب سقوطه من الدراجة، قامت السيدة الأولى بسحب زوجها بعيدًا عندما توقف للتحدث إلى المراسلين أثناء مغادرتهم البيت الأبيض.

يُذكر أن الرئيس جو بايدن، سبق وأن تعرض لعثرات عدة أبرزها تعثره على سلالم الطائرة الرئاسية بجانب مواقف أخرى بسبب تقدمه في السن.

الرئيس الامريكي جو بايدن جولة صباحية ريهوبوث شاطئ ريهوبوث

رئيس التحرير

وائل لطفي

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