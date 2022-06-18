السبت 18 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 فى عمليات قصف بدونيتسك شرق أوكرانيا

دونيتسك
دونيتسك
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قتل خمسة مدنيين وأصيب 12 آخرون، السبت، جراء قصف أوكراني في دونيتسك بشرق أوكرانيا الانفصالي، وفق ما أفادت السلطات المحلية الموالية لروسيا.

وقالت هيئة أركان السلطات المذكورة، في بيان عبر «تليغرام»: "إثر قصف للقوات الأوكرانية، قتل خمسة أشخاص وأصيب 12 آخرون في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وفي وقت سابق، رفضت السفارة الروسية بواشنطن الاتهامات الغربية لروسيا بأنها "تهدد بالسلاح النووي" وتشكل مخاطر على المواقع النووية في أوكرانيا.

وقالت السفارة الروسية في منشور على "تليغرام": "نعتبر غير مبررة التلميحات الغربية إلى المخاطر على المواقع النووية على الأراضي الأوكرانية، والتي يزعم أنها ظهرت بنتيجة العملية العسكرية الخاصة، وكذلك الاتهامات بالتهديد بالسلاح النووي".

وأشارت السفارة إلى أن روسيا تميل إلى التعاون البناء من أجل عقد المؤتمر العاشر لاستعراض العمل بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي، المزمع في نيويورك بين 1 و26 أغسطس المقبل.

وأعربت عن أملها "بأن تبدي واشنطن ما يكفي من الإرادة السياسية والتفكير السليم لوضع مصلحة المعاهدة فوق الاعتبارات السياسية الضيقة".

ودعت السفارة الروسية، واشنطن إلى "عدم نسيان الدور الرئيسي لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي في ضمان الأمن والاستقرار العالمي"، مشيرة إلى أهمية "تهيئة الظروف للحوار بعيدا عن المجابهة والتسييس".

قصف أوكراني شرق أوكرانيا روسيا قصف للقوات الأوكرانية السفارة الروسية بواشنطن

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