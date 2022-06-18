السبت 18 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن شاب قتل على يد والد طليقته في الغربية

جريدة الدستور
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 صرحت النيابة العامة في الغربية بدفن جثة شاب لقى مصرعه خلال مشاجرة بينه وبين والد طليقته بمدينة السنطة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وشهدت مدينة السنطة بمحافظة الغربية وقوع مشاجرة عائلية أسفرت عن مصرع شخص تم نقله إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة المستشفى العام، بوصول شخص في العقد الرابع من العمر جثة هامدة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين وقوع مشاجرة بينه وبين والد طليقته، مما أسفر عن وفاته.

وتم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة، وجار استكمال باقي الإجراءات اللازمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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