مصرع عاملين فى انفجار أسطوانة أكسجين داخل شركة بالشرقية

لقي عاملان مصرعهما، اليوم السبت، إثر انفجارأسطوانة أكسجين، داخل شركة غاز بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث انفجار داخل شركة لإنتاج الغاز بمدينة العاشر من رمضان.

انتقلت الأجهزة الأمنية بالعاشر من رمضان، إلى موقع البلاغ والفحص والتحريات تبين أثناء قيام عاملين بتعبئة أسطوانة أكسجين، داخل الشركة انفجرت فيهما، ما أسفر عن مصرعهما في الحال، وتم التحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وأحالته للنيابة العامة للتحقيق.