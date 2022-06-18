السبت 18 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«مواقع التواصل الاجتماعي بين الإيجابيات والسلبيات» ندوة بثقافة البحر الأحمر

جانب من الندوة
جانب من الندوة
ads

تحت إشراف وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، تلعب الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة دورًا فعالًا في التوعية بقضايا العصر وبما أن مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دورًا كبيرًا في حياتنا اليومية، أقام فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبدالرحيم ببيت ثقافة رأس حدربة محاضرة بعنوان «مواقع التواصل الاجتماعي بين الإيجابيات والسلبيات» ألقاها الشيخ محمد أحمد، موضحا أن من إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي تسهيل عملية التعرف على أصدقاء جدد وإتاحة الفرصة لتعبير الفرد عن نفسه ونشر التوعية بين الأفراد ومن سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي الحد من إنتاجية الفرد بسبب انشغاله عن أعماله وعزله عن أفراد الأسرة و إدمان هذه المواقع يتسبب في مشاكل نفسية و البعد عن عالمنا الواقعي، كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان «الهوية المصرية وبناء الشخصية» ألقاها الدكتور ياسر محمد خليل وأضح أن الهوية المصرية هي الخصائص والسمات التي يتميز بها المصريون وتعزيز روح الانتماء لدى الأبناء يرفع من شأن الأمم وتقدمها وازدهارها ودونها تفقد الأمم كل معاني وجودها واستقرارها، بل يستوي وجودها من عدمه.

وأقامت المكتبة محاضرة بعنوان «أهمية المواطنة الفاعلة» ألقتها فاطمه الزهراء، وأشارت إلى أن المُواطنة هي علاقة تبادُليّة بين الفرد، والدولة، والمُجتمع فيقوم المُواطن بواجباته تجاه الدولة والمُجتمع، لتُقابله الدولة بمنحه الحقوق تحت مظلّة القانون في إطار دولة لها دستور تُشرّع فيه القوانين والأنظمة التي يقوم عليها أساس الدولة، أما قصر ثقافة رأس غارب فقد أقام محاضرة بعنوان «الغلاف الجوي» ألقتها إيمان أبو عيارة وذلك ضمن سلسلة تبسيط الثقافة العلمية وتحدثت عن عناصر الغلاف الجوي ومكونات الهواء الجوي وملوثات الهواء الجوي وكيف يمكن المحافظة على هواء نظيف في بيئتك ومنزلك.

الدكتورة ايناس عبد الدايم الفنان هشام مواقع التواصل الاجتماعي الهوية المصرية وبناء الشخصية الهوية المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين لا يفهمون التاريخ

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022

أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يونيو 2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بايدن يسقط من على دراجته ويكشف السبب (فيديو)

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي

«كان بيمثل».. «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو قفز مواطن فى النيل بدعوى الانتحار

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

"زمن" أم كلثوم

علي سعدة

القتل العمد.. بالقانون

د. منى حلمى

كيف لا تتغير التقاليد ومنْ صنعها يتغير؟

علي سعدة

القتل العمد.. بالقانون

د. منى حلمى

كيف لا تتغير التقاليد ومنْ صنعها يتغير؟

حسين دعسة

المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو.. رؤية جيوسياسية أمام مؤتمر مدريد

ماجد حبته

ووترجيت من زاوية أخرى

أحمد سعد زايد

سويسرا تُعلمنا التعايش

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

القواسمى: سياسة إسرائيل بشأن دخول الأجانب لفلسطين «تمييز عنصرى»

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف الصيادين فى بحر قطاع غزة

الاحتلال يشن غارات جوية على مواقع فى غزة