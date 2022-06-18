«مواقع التواصل الاجتماعي بين الإيجابيات والسلبيات» ندوة بثقافة البحر الأحمر

تحت إشراف وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، تلعب الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة دورًا فعالًا في التوعية بقضايا العصر وبما أن مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دورًا كبيرًا في حياتنا اليومية، أقام فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبدالرحيم ببيت ثقافة رأس حدربة محاضرة بعنوان «مواقع التواصل الاجتماعي بين الإيجابيات والسلبيات» ألقاها الشيخ محمد أحمد، موضحا أن من إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي تسهيل عملية التعرف على أصدقاء جدد وإتاحة الفرصة لتعبير الفرد عن نفسه ونشر التوعية بين الأفراد ومن سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي الحد من إنتاجية الفرد بسبب انشغاله عن أعماله وعزله عن أفراد الأسرة و إدمان هذه المواقع يتسبب في مشاكل نفسية و البعد عن عالمنا الواقعي، كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان «الهوية المصرية وبناء الشخصية» ألقاها الدكتور ياسر محمد خليل وأضح أن الهوية المصرية هي الخصائص والسمات التي يتميز بها المصريون وتعزيز روح الانتماء لدى الأبناء يرفع من شأن الأمم وتقدمها وازدهارها ودونها تفقد الأمم كل معاني وجودها واستقرارها، بل يستوي وجودها من عدمه.

وأقامت المكتبة محاضرة بعنوان «أهمية المواطنة الفاعلة» ألقتها فاطمه الزهراء، وأشارت إلى أن المُواطنة هي علاقة تبادُليّة بين الفرد، والدولة، والمُجتمع فيقوم المُواطن بواجباته تجاه الدولة والمُجتمع، لتُقابله الدولة بمنحه الحقوق تحت مظلّة القانون في إطار دولة لها دستور تُشرّع فيه القوانين والأنظمة التي يقوم عليها أساس الدولة، أما قصر ثقافة رأس غارب فقد أقام محاضرة بعنوان «الغلاف الجوي» ألقتها إيمان أبو عيارة وذلك ضمن سلسلة تبسيط الثقافة العلمية وتحدثت عن عناصر الغلاف الجوي ومكونات الهواء الجوي وملوثات الهواء الجوي وكيف يمكن المحافظة على هواء نظيف في بيئتك ومنزلك.