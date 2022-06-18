السبت 18 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن الغربية يكثف جهوده لكشف غموض واقعة مقتل شخص بالسنطة

جثة
جثة
ads

يكثف ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية اليوم، تحرياتهم لكشف غموض واقعة مقتل شخص في مشاجرة نشبت بينه وبين والد طليقته بسبب خلافات مالية بينهما بقرية كفر كلا الباب، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من رئيس نقطة شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة المستشفى العام بوصول شخص في العقد الرابع من العمر جثة هامدة إثر إصابته بذبح بآلة حادة "سكينة". 

وبالتحريات تبيَّن أن المتهم قذف طليق ابنته [المجني عليه] بكوب شاي كان بيده، مما أحدث له نزيف داخلي بسبب خلافات مالية بينهما. 

وكلَّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أمن الغربية قتل شخص قرية كفر كلا الباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين لا يفهمون التاريخ

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022

أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يونيو 2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بايدن يسقط من على دراجته ويكشف السبب (فيديو)

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي

«كان بيمثل».. «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو قفز مواطن فى النيل بدعوى الانتحار

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

"زمن" أم كلثوم

علي سعدة

القتل العمد.. بالقانون

د. منى حلمى

كيف لا تتغير التقاليد ومنْ صنعها يتغير؟

علي سعدة

القتل العمد.. بالقانون

د. منى حلمى

كيف لا تتغير التقاليد ومنْ صنعها يتغير؟

حسين دعسة

المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو.. رؤية جيوسياسية أمام مؤتمر مدريد

ماجد حبته

ووترجيت من زاوية أخرى

أحمد سعد زايد

سويسرا تُعلمنا التعايش

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

القواسمى: سياسة إسرائيل بشأن دخول الأجانب لفلسطين «تمييز عنصرى»

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف الصيادين فى بحر قطاع غزة

الاحتلال يشن غارات جوية على مواقع فى غزة