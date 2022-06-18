أمن الغربية يكثف جهوده لكشف غموض واقعة مقتل شخص بالسنطة

يكثف ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية اليوم، تحرياتهم لكشف غموض واقعة مقتل شخص في مشاجرة نشبت بينه وبين والد طليقته بسبب خلافات مالية بينهما بقرية كفر كلا الباب، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من رئيس نقطة شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة المستشفى العام بوصول شخص في العقد الرابع من العمر جثة هامدة إثر إصابته بذبح بآلة حادة "سكينة".

وبالتحريات تبيَّن أن المتهم قذف طليق ابنته [المجني عليه] بكوب شاي كان بيده، مما أحدث له نزيف داخلي بسبب خلافات مالية بينهما.

وكلَّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.