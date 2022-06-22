تسبب التهابات.. تعرف على أضرار استخدام مسحات قطنية للأذن

معظم المواطنين يستخدمون دبابيس الشعر والملاقط والأقلام وحتى القش لتنظيف آذانهم بخلاف مسحات الأذن القطنية، لا تعد هذه الأدوات فعالة ، بل أن مسحات القطن على وجه الخصوص ، يمكن أن تضر أكثر مما تنفع، قد تعطى إحساسًا بالرضا والنظافة ، لكن في الواقع ، هو شعور زائف، وفيما يلي نوضح الدلائل.

المسحات القطنية يمكن أن تصيب أذنك الوسطى بصدمة ، بشكل أكثر تحديدًا تسبب تمزق طبلة الأذن، وفقًا لدراسة في إصابات الأذن المتعلقة بمسحة القطن، وجد أن حوالي 73٪ منها مرتبطة بتنظيف الأذن، هذه نسبة كبيرة إذا أخذنا في الاعتبار أن الدراسة أجريت من عام 1990 حتى عام 2010 ودرست أكثر من 263000 طفل.

دفع شمع الأذن إلى العمق

يشعر كثيرون بالحاجة إلى إزالة شمع الأذن ، خاصةً عندما يكون لديهم تراكم منه ومع ذلك فإنهم يدفعونها إلى عمق أكبر في قناة الأذن، فإن الشمع يجلس هناك فقط بدلاً من التحرك، في هذه الحالة الحل الوحيد هو زيارة الطبيب الذي يمكنه إزالة شمع الأذن بالطرق المهنية، والتي قد تكون غير مريحة في بعض الأحيان.

تسبب التهابات

واحدة من أكثر الخصائص المفيدة لشمع الأذن هي حبس واحتواء نمو البكتيريا التي تدخل آذاننا، إنه بمثابة شبكة أمان تمنع البكتيريا من التسبب في أضرار جسيمة ومع ذلك ، عندما نستخدم أعواد قطنية وندفع شمع الأذن والبكتيريا إلى عمق أعمق ، فإننا نشجع الأخير على إلحاق الضرر بنا، في هذه الحالة ، من الممكن أن نعاني من التهابات الأذن .

لماذا نحتاج شمع الاذن؟

بصرف النظر عن احتوائه على البكتيريا والتخلص منها، يمنع شمع الأذن أيضًا دخول أشياء أخرى ، مثل الحشرات والأوساخ ، إلى آذاننا، كما أنه أفضل مزلق طبيعي يمنع الأذن من الجفاف ويسبب الحكة، وهي مبرمجة لإزالة نفسها من الأذن عندما نبدأ في الأنشطة البدنية، يدفع نفسه في الواقع إلى قناة الأذن الخارجية ، حيث يغسلها دش بسيط.

ماذا تفعل إذا تسبب لك القطن في الشعور بالألم؟

إذا لم يكن الألم خطيرًا في البداية ، وشعرت أنه يمكن تحمله ، يمكنك محاولة تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية ومعرفة كيف ستسير الأمور ومع ذلك ، إذا استمر الألم ورافقه لاحقًا إما سمع مكتوم أو رنين في الأذنين ، يجب عليك الاتصال بالطبيب، قد تكون إصابة أذن أكثر خطورة وتحتاج إلى عناية ونصيحة متخصصين.

كيف تنظف أذنيك بأمان؟

أثبتت هاتان الطريقتان أنهما الأكثر فعالية وأمانًا للاستخدام في المنزل:

استخدم قطرات الأذن: قد يكون زيت الأطفال أو الزيت المعدني أو الجلسرين الذي تسقطه بعناية في أذنك. سيتمكنون جميعًا من تليين شمع الأذن بعد يومين ، يمكنك استخدام حقنة لإلقاء بعض الماء الدافئ في أذنك وإمالة رأسك للسماح للماء بالهروب. بعد ذلك ، ستحتاج إلى استخدام منشفة نظيفة لتنظيف الجزء الخارجي من أذنك.

استخدم منديلًا نظيفًا: يتم غسل شمع الأذن في كل مرة تستحم فيها ، ولكن يمكنك المساعدة في إزالة الأجزاء الأخيرة منه بهذه الطريقة. يمكنك أن تأخذ منديلًا جافًا ، وغمسه في بعض الماء ، ثم نظف الجزء الخارجي من الأذن.

ومع ذلك ، هناك بعض طرق التنظيف التي لا تستلزم وصفة طبية والتي يجب تجنبها:

تشميع الأذن: تُعرف هذه الطريقة أيضًا باسم مخروط الأذن ، وهي شائعة جدًا على الإنترنت ، ولكنها وفقًا للأطباء ليست فعالة على الإطلاق. من ناحية أخرى ، يمكن أن يكون خطيرًا وقد يتسبب في حرق شعرك.

يستخدم أشخاص قبعات القلم والمفاتيح ودبابيس الشعر لتنظيف آذانهم، ومع ذلك ، يمكن أن تنحشر هذه العناصر في أذنيك وتتسبب في أضرار جسيمة ، مثل ثقب طبلة الأذن.