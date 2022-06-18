السبت 18 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع أم وطفلتها وإصابة زوجها فى حادث مرورى بالدقهلية

حادث مروري بالدقهلية
حادث مروري بالدقهلية
ads

لقيت أم وطفلتها مصرعهما، وأصيب زوجها  في حادث تصادم بين سيارتهم  الملاكي وأخرى نقل على طريق المنصورة - جمصة بمحافظة الدقهلية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مدير المباحث بورود بلاغ لمركز شرطة نبروه من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نقل علي الطريق بالقرب من مفارق نبروه.

انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى  مكان الحادث وبالفحص تبين تصادم سيارة ملاكي رقم "ا. م. ص 3129" وسيارة نقل  بمقطورة رقم «ق ي ب  132».

أسفر الحادث عن  مصرع «أميرة. ح. ع. ا» وطفلتها وعمرها 3 أشهر وإصابة زوجها «محمد. م. إ» تاجر أدوات منزلية حيث يقيمون بمدينة  المحلة الكبرى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى الدولي والمتوفين إلى مشرحة المستشفى، وتم إخطار جهات التحقيق التي صرحت بدفن الجثتين.

أمن الدقهلية حادث حادث تصادم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين لا يفهمون التاريخ

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022

أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يونيو 2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

«السياحة والمصايف»: تجهيز شاطئ خاص للمكفوفين بالإسكندرية

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي

رئيس الوزراء يؤكد أهمية تطوير وتوسعة طريق «إسكندرية- مطروح» الساحلى

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو.. رؤية جيوسياسية أمام مؤتمر مدريد

ماجد حبته

ووترجيت من زاوية أخرى

أحمد سعد زايد

سويسرا تُعلمنا التعايش

سمر عادل

إعصار التضخم وصراع القوى الكبرى

سارة شريف

مَنْ يملأ الفراغ؟

صفاء النجار

لا خلاص لنا سوى بتكوين العقل النقدى«1- 2»

د.كريمة الحفناوى

مبادرة رواد رائدات التغير المناخى

حسين دعسة

زعماء 4 دول أوروبية.. جيشها مليون جندي في قطار أوكرانيا السريع

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

القواسمى: سياسة إسرائيل بشأن دخول الأجانب لفلسطين «تمييز عنصرى»

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف الصيادين فى بحر قطاع غزة

الاحتلال يشن غارات جوية على مواقع فى غزة