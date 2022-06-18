مصرع أم وطفلتها وإصابة زوجها فى حادث مرورى بالدقهلية

لقيت أم وطفلتها مصرعهما، وأصيب زوجها في حادث تصادم بين سيارتهم الملاكي وأخرى نقل على طريق المنصورة - جمصة بمحافظة الدقهلية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مدير المباحث بورود بلاغ لمركز شرطة نبروه من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نقل علي الطريق بالقرب من مفارق نبروه.

انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين تصادم سيارة ملاكي رقم "ا. م. ص 3129" وسيارة نقل بمقطورة رقم «ق ي ب 132».

أسفر الحادث عن مصرع «أميرة. ح. ع. ا» وطفلتها وعمرها 3 أشهر وإصابة زوجها «محمد. م. إ» تاجر أدوات منزلية حيث يقيمون بمدينة المحلة الكبرى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى الدولي والمتوفين إلى مشرحة المستشفى، وتم إخطار جهات التحقيق التي صرحت بدفن الجثتين.