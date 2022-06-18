السبت 18 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مناظرة النيابة لجثة شاب قتله والده فى شبرا.. تهشم وكسر بالجمجمة

جثة
جثة
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كشفت مناظرة نيابة شبرا مصر لجثة شاب لقي مصرعه على يد والده، بعد أن اعتدى عليه بالضرب بواسطة آلة حديدية، عن أن الجثة لذكر يبلغ من العمر 17 سنة، وتوفي نتيجة إصابته بتهشم في الرأس أسفر عن كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي، ووجود كدمات شديدة في أنحاء متفرقة من جسده وكسور.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثة شاب بها تهشم بالجمجمة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 17 سنة، وعلى جسده آثار اعتداء بالضرب المبرح وتهشم بالجمجمة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجنى عليه، حيث نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه ووالده بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام خلالها المتهم بالتعدي على نجله بقطعة معدنية، مما أسفر عن وفاته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

نيابة شبرا مصر شرطة النجدة رجال المباحث

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