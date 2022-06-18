السبت 18 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصلوات الخمس.. مواعيد الصلاة اليوم السبت 18 يونيو 2022 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة
ads

يهتم المسلمون في جميع أنحاء محافظات مصر بالبحث عن مواقيت الصلاة اليوم، للحفاظ على أدائها في وقتها، حيث تعتبر ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام ويجب على المسلم الحفاظ عليها.

مواعيد الصلاة اليوم السبت في القاهرة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 يونيو 2022 الموافق هجري 18 ذو القعدة 1443 في القاهرة حسب التوقيت المحلي للمحافظة.

الآذان التوقيت
موعد آذان الفجر3:08 ص
موعد آذان الظهر11:56 ص
موعد آذان العصر3:32 م
موعد آذان المغرب6:59 م
موعد آذان العشاء8:32 م

 

مواعيد الصلاة اليوم السبت في الإسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 يونيو 2022 الموافق هجري 18 ذو القعدة 1443 في الإسكندرية حسب التوقيت المحلي للمحافظة.

الآذان التوقيت
موعد آذان الفجر3:08 ص
موعد آذان الظهر12:01 م
موعد آذان العصر3:40 م
موعد آذان المغرب7:07 م
موعد آذان العشاء8:42 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 يونيو 2022 الموافق هجري 18 ذو القعدة 1443 في الجيزة

موعد آذان الفجر : 3:08 ص

موعد آذان الظهر : 11:56 ص

موعد آذان العصر : 3:32 م

موعد آذان المغرب : 6:59 م

موعد آذان العشاء : 8:32 م

وذلك حسب توقيت الجيزة المحلي.

 

 

مواعيد الصلاة اليوم في السويس 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 يونيو 2022 الموافق هجري 18 ذو القعدة 1443 في السويس

موعد آذان الفجر : 3:03 ص

موعد آذان الظهر : 11:51 ص

موعد آذان العصر : 3:26 م

موعد آذان المغرب : 6:53 م

موعد آذان العشاء : 8:27 م

وذلك حسب توقيت السويس المحلي.

 

مواعيد الصلاة اليوم في المنصورة 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 يونيو 2022 الموافق هجري 18 ذو القعدة 1443 في المنصورة

موعد آذان الفجر : 3:03 ص

موعد آذان الظهر : 11:56 ص

موعد آذان العصر : 3:34 م

موعد آذان المغرب : 7:00 م

موعد آذان العشاء : 8:36 م

وذلك حسب توقيت  المنصورة المحلي.

 

مواعيد الصلاة اليوم في الفيوم 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 يونيو 2022 الموافق هجري 18 ذو القعدة 1443 في الفيوم

موعد آذان الفجر : 3:12 ص

موعد آذان الظهر : 11:58 ص

موعد آذان العصر : 3:31 م

موعد آذان المغرب : 6:58 م

موعد آذان العشاء : 8:31 م

وذلك حسب توقيت الفيوم المحلي.

مواعيد الصلاة مواقيت الصلاة موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان الفجر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين لا يفهمون التاريخ

الأكثر قراءة

3 إعدادى أزهر| بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

أسعار الدواجن اليوم الخميس 16-6-2022 في مصر

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي

أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يونيو 2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو.. رؤية جيوسياسية أمام مؤتمر مدريد

ماجد حبته

ووترجيت من زاوية أخرى

أحمد سعد زايد

سويسرا تُعلمنا التعايش

سمر عادل

إعصار التضخم وصراع القوى الكبرى

سارة شريف

مَنْ يملأ الفراغ؟

صفاء النجار

لا خلاص لنا سوى بتكوين العقل النقدى«1- 2»

د.كريمة الحفناوى

مبادرة رواد رائدات التغير المناخى

حسين دعسة

زعماء 4 دول أوروبية.. جيشها مليون جندي في قطار أوكرانيا السريع

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة «كاريش» بين إسرائيل ولبنان.. حرب محتملة أم فرصة للتقارب؟

نقل إلى المستشفى.. مستوطنون يعتدون على مسن فلسطينى

إصابة 4 فلسطينيين برصاص معدنى مغلف بالمطاط فى مواجهات مع الاحتلال بنابلس