السبت 18 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يونيو 2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ
أسعار الفراخ
ads

نقدم اليوم من خلال هذا التقرير أسعار الفراخ وأسعار البيض وفقا لتحديث بورصة الدواجن الرئيسية اليوم السبت 18 يونيو 2022.

وتشهد أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية تراجع محدود وذلك ما نرصده فيما يلي:

 

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يونيو 2022

نقدم من خلال هذا الجدول أسعار: سعر كيلو الفراخ لحم، بمختلف أنواعها (فراخ بيضاء – فراخ ساسو – فراخ بلدي – لحم أمهات) في بورصة الدواجن الرئيسية:

 

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

لحم الفراخ البيضاء

كيلو

32 جنيها

33.50 جنيها

لحم الفراخ الساسو

كيلو

41 جنيها

42.50 جنيها

لحم الفراخ البلدي

كيلو

35 جنيها

36 جنيها

لحم امهات الأبيض

كيلو

27 جنيها

28 جنيها

 

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار البيض اليوم السبت 18 يونيو 2022

نقدم من خلال هذا التقرير أسعار البيض: (سعر البيض الأبيض، سعر البيض الأحمر، سعر البيض البلدي)

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

بيض أبيض

كرتونة

55 جنيها

56.50 جنيه

بيض أحمر

كرتونة

53 جنيها

54.50 جنيه

بيض بلدي

كرتونة

58 جنيها

59 جنيها

 

txt

بينهم أم وابنتيها.. مصرع 4 أشخاص تحت عجلات قطار بالمنيا

txt

«المنشآت الفندقية» تطالب فنادق شرم الشيخ بسرعة التعاقد على إنترنت «الألياف الضوئية»

أسعار السمان اليوم السبت 18 يونيو 2022

ويشمل جدول أسعار السمان نوعين (سعر السمان الأسمر، وسعر السمان الأبيض) بري، هجين، وبياض وفقاً لأسعار بورصة السمان اليوم.

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت سمان أسمر بري

يوم

2.25 جنيه

2.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض هجين

يوم

2.75 جنيه

3 جنيهات

كتكوت سمان هجين بياض

14 يوم

5.50 جنيه

6 جنيهات

 

أسعار البط اليوم السبت 18 يونيو 2022

يضم الجدول الآتي: (سعر البط المولار، سعر البط المسكوفي، وسعر البط البكيني أبيض وألوان)، ويكون البط في عمر يوم فرز أول ممتاز

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت بط فرنساوي

يوم

6.50 جنيه

7.50 جنيه

كتكوت بط مسكوفي

يوم

14 جنيها

15 جنيها

كتكوت بط مولارد

يوم

15 جنيها

15.50 جنيه

لحم بط فرنساوي

يوم

24 جنيها

24.50 جنيه

لحم بط مسكوفي

يوم

47 جنيها

47.25 جنيه

لحم بط مولارد

يوم

31 جنيها

32.50 جنيه

أسعار الفراخ البيض أسعار البط

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين لا يفهمون التاريخ

الأكثر قراءة

3 إعدادى أزهر| بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

أسعار الدواجن اليوم الخميس 16-6-2022 في مصر

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي

أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يونيو 2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو.. رؤية جيوسياسية أمام مؤتمر مدريد

ماجد حبته

ووترجيت من زاوية أخرى

أحمد سعد زايد

سويسرا تُعلمنا التعايش

سمر عادل

إعصار التضخم وصراع القوى الكبرى

سارة شريف

مَنْ يملأ الفراغ؟

صفاء النجار

لا خلاص لنا سوى بتكوين العقل النقدى«1- 2»

د.كريمة الحفناوى

مبادرة رواد رائدات التغير المناخى

حسين دعسة

زعماء 4 دول أوروبية.. جيشها مليون جندي في قطار أوكرانيا السريع

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة «كاريش» بين إسرائيل ولبنان.. حرب محتملة أم فرصة للتقارب؟

نقل إلى المستشفى.. مستوطنون يعتدون على مسن فلسطينى

إصابة 4 فلسطينيين برصاص معدنى مغلف بالمطاط فى مواجهات مع الاحتلال بنابلس