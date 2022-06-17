السبت 18 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عامل انتحل صفة مفتش تموين للنصب على أصحاب المخابز بأبوالنمرس

حبس
حبس
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تمكن ضباط مباحث الجيزة، من ضبط عاطل انتحل صفة مفتش تموين بالنصب على مالكي المخابز والاستيلاء على أموالهم بمنطقة أبوالنمرس.

تلقى مركز شرطة أبوالنمرس بلاغًا من أصحاب المخابز بدائرة المركز يفيدون بقيام شخص، ادعى أنه مفتش تمويني وقيامة بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم عدم تحرير محاضر مخالفة ضدهم، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، بقيام عاطل بانتحال صفة مفتش تمويني بقرية منيل شيحة والنصب على مالكي 3 مخابز والاستيلاء على أموالهم، بزعم عدم تحرير محاضر مخالفة ضدهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وائل لطفي

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