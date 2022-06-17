الجمعة 17 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى الشرقية

جثة
جثة
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صرحت النيابة العامة بالشرقية بدفن جثة مواطن لقي مصرعه أثناء عبوره الطريق بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، نتيجة اصطدام سيارة مسرعة به.

تلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد بمصرع مواطن أثناء عبوره الطريق بنطاق مدينة العاشر من رمضان، وعلى الفور انتقل مدير مرور العاشر، وتم استدعاء الإسعاف، وتم نقل المتوفى لمستشفى السلام، وتحرير المحضر اللازم.

وتم نقل الجثة لمستشفى التأمين الصحى بالمدينة، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة، أكد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إصابته المشار إليها، ونفى وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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