النيابة تستعجل التحريات حول غرق طفلين بترعة الكسارة فى الشرقية

استعجلت النيابة العامة بالشرقية تحريات المباحث حول واقعة غرق طفلين خلال الاستحمام بمياه ترعة الكسارة بمدينة الصالحية الجديدة، وصرحت بدفن الجثتين بعد صدور تقرير الصفة التشريحية للمتوفيين.

وتلقى اللواء محمد والي مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بمصرع كل من "محمد. ص. ا"13 عامًا طالب بالصف الثالث الإعدادي و"أحمد.م. س" 13 عامًا طالب بالصف الثاني الإعدادي، مقيمين بمدينة الصالحية الجديدة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين أنهما فارقا الحياة وذلك أثناء محاولتهما السباحة في ترعة الكسارة بالمدينة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.