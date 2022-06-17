الجمعة 17 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نقل المصابين فى حادث تصادم الطريق الإقليمى لمستشفى العلمين

حادث تصادم
حادث تصادم
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لقى طفل مصرعه وأصيب 2 آخران من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة في الكيلو 188 بالطريق الإقليمي، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجى. 

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي وائل شكرى حبيب "41 سنة" مصابا باشتباه pc وجرح بفروة الرأس حوالي 10 سم وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومارى بخيت عياد، 31 سنة، مصابا باشتباه pc وجرح بفروة الرأس حوالي 4 سم وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وديفيد وائل شكرى حبيب، 12 سنة، متوفى.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم التحفظ على الجثمان فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

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وائل لطفي

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