الجمعة 17 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«لا يجيد السباحة».. البحث عن جثة طفل غرق فى ترعة الإبراهيمية بالعياط

جريدة الدستور
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تكثف قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جهودها، لانتشال جثمان طفل لقي مصرعه غرقًا بترعة الإبراهيمية بقرية أبونجم فى مدينة العياط.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بغرق طفل أثناء السباحة بقرية أبونجم بدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري "غطاسين" وتنفيذ عملية مسح لترعة الإبراهيمية بحثًا عن الجثة.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام الطفل بالسباحة لقي مصرعه غرقًا، وتكثف القوات جهودها لانتشال الجثة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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