الجمعة 17 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا ديمتريوس يترأس رسامة راهبة جديدة فى دير البتول بملوى

كنيسة
كنيسة
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صلى نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس دير البتول صلوات طقس الرهبنة، لراهبة جديدة بدير البتول بقرية دير أبوحنس ملوي، والتي اجتازت فترة الاختبار الرهباني المقررة بالدير.

كما تم قبول اثنتين من راغبات الرهبنة، لبدء فترة الاختبار الرهباني.

وبدأت الكنائس المصرية صوم الرسل، والذي يستمر حوالي 29 يومًا خلال العام الحالي، وهو من الأصوام ذات المدة المتغيرة بالكنيسة، أي تختلف مدته من عام لآخر.

وأعلنت الإيبارشيات بالكنيسة عن استعدادها لبدء فترة صوم الرسل من خلال تنظيم صلوات القداسات، عبر إقامة أكثر من قداس خلال اليوم لإتاحة فرصة لمشاركة أكبر قدر من الأفراد في قداسات صوم الرسل، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات احترازية مشددة خلال إقامة القداسات.

وشددت الكنائس على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال حضور قداسات الصوم والانصراف عقب انتهاء قداس صوم الرسل.

وفي سياق متصل، تبدأ الأديرة القبطية الأرثوذكسية إغلاق أبوابها أمام الزوار والرحلات الكنسية، بالتزامن مع بدء الصوم، وذلك لقضائه فترة الصوم في الخلوات الروحية للرهبان، كعادتهم خلال فترات الأصوام المسيحية.

ويعتبر صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يستلم لوحي الشريعة، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ في خدمته، ويأتي صوم الرسل في أيام غير محددة تتراوح بين 15 و49 يومًا تبدأ ثاني يوم حلول الروح القدس، وتنتهي يوم 5 أبيب من الشهور القبطية، والذي يحل به عيد الرسل.

الأنبا ديمتريوس الإيبارشيات قداسات الصوم إيبارشية ملوي صوم الرسل حلول الروح القدس الكنائس المصرية

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