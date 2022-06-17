بوتين: لسنا ضد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده ليست ضد انضمام أوكرانيا المحتمل للاتحاد الأوروبي الذي أوصت مفوضيته بمنح "كييف" صفة المرشح للعضوية.

وقال "بوتين"، خلال الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي: "ليس لدينا أي شيء ضد ذلك، إنه قرارهم السيادي بالانضمام إلى اتحادات الاقتصادية أم لا... إنه شأن يخصهم، شأن يخص الشعب الأوكراني" وأضاف: "الاتحاد الأوروبي ليس تحالفًا عسكريًا على عكس حلف الأطلسي".

واعتبر الرئيس الروسي أن أوكرانيا ستتحول إلى شبه مستعمرة للدول الغربية في حالة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وأردف قائلًا: "هذا رأيي".

وأوصت المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا ومولدوفا صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهي علامة فارقة في طريقهما المحتمل للتحول من كونهما جمهوريتين سابقتين بالاتحاد السوفيتي إلى بلدين ضمن الاقتصادات المتقدمة في أكبر تكتل تجاري في العالم.

وفي حال الموافقة على مقترح المفوضية الأوروبية، كما هو متوقع خلال قمة لزعماء الاتحاد الأسبوع المقبل، سيكون ذلك بمثابة دفعة معنوية كبيرة لـ"كييف" وتحد أوروبي جديد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد غزوه أوكرانيا.

وقد يستغرق الطريق أمام أوكرانيا ومولدوفا إلى العضوية الفعلية بالاتحاد المؤلف من 27 دولة، سنوات إذ إن الأمر بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات لتتوافق الدولتان مع معايير الديمقراطية ومكافحة الفساد.

وفي سياق متصل، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي لإعلان قرار المفوضية: "الأوكرانيون مستعدون للموت من أجل الرؤية الأوروبية.. نريدهم أن يعيشوا معنا الحلم الأوروبي"، وكغيرها من زعماء غربيين بارزين أظهروا التضامن مع أوكرانيا، ارتدت فون دير لاين ملابس تحاكي ألوان العلم الأوكراني عبارة عن سترة صفراء وقميص أزرق اللون.