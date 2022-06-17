ضبط 227 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى البدرشين

تمكنت مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 227.000 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها وبعضها منتهي الصلاحية داخل مخزن بمنطقة البدرشين تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وردت معلومات إلى العميد يحيى زغلول، رئيس مباحث التموين بالجيزة، تفيد بقيام مخزن بداخله كميات كبيرة من منتجات مستحضرات التجميل مجهول المصدر، وبدون مستندات وبإجراء التحريات تبين أن المخزن بمنطقة البدرشين تابع لشركة مستحضرات تجميل به بعض المنتجات منتهية الصلاحية ومستلزمات طبية وجميع المنتجات بدون فواتير ومستندات تدل على مصدرها ومجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء عاصم أبو الخير، النائب الأول لمدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وبقيادة العميد يحيى زغلول، رئيس مباحث التموين بالجيزة والمحاسبة هالة غريب، وكيل مديرية تموين الجيزة ومباحث التموين تحت إشراف المحاسب طلعت حسن، مدير المديرية التموين بالجيزة تمت مداهمة المخزن وعثر بداخله على:

36000 عبوة جيل معقم لليدين مجهولة المصدر.

29520 عبوة كحل معقم ومطهر مجهولة المصدر.

540 عبوة سائل منظف حمامات مجهولة المصدر.

2590 عبوة مزيل عرق مجهولة المصدر.

96385 باكت كمادات تدفئة مجهولة المصدر .

38400 غيار جراحي لاصق طبي مجهولة المصدر.

480 عبوة مناديل مبللة مجهولة المصدر.

240 عبوة سيليكون مجهولة المصدر.

720 عبوة اسبراي بويات مجهولة المصدر.

7632 قطعة صابون منتهية الصلاحية.

1560 قطعة صابون مجهولة المصدر.

80 جركن شاور استحمام مجهولة المصدر.

10800 كيس سكر دايت.

624 عبوة كريم تفتيح البشرة مجهولة المصدر.

480 عبوة إسبراي مزيل عرق مجهولة المصدر.

بإجمالي كميات 227.000 مائتان وسبعة وعشرون ألف عبوة مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها وبعضها منتهي الصلاحية، تم ضبط المدير المسئول عن المخزن، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.