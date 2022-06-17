«لا شبهة جنائية».. التحقيقات تكشف سبب وفاة طالب جامعى بالبدرشين

"عدم وجود شبهة جنائية".. هذا ما توصلت إليه تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة في واقعة وفاة طالب جامعي داخل منزله، حيث قام الطالب بإنهاء حياته بتناوله مبيدا حشريا ساما، مما أصابه بحالة إعياء شديدة، توفى على إثرها، كما صرحت النيابة بدفن جثة الشاب، بعد توقيع كشف الطب الشرعي على الجثمان، وإعداد الصفة التشريحية وتقرير الوفاة.

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة في واقعة العثور على جثة طالب جامعي داخل منزله بدائرة المركز عن أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته بتناول مبيد حشري لعدم استقراره دراسيا وتنقله بين عدد من الجامعات؛ ونفت التحريات وجود شبهة جنائية في الواقعة.

كانت البداية بتلقي الرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل منزله بدائرة المركز؛ وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طالب جامعي لا توجد به إصابات وبإجراء التحريات وسؤال أهل المتوفي أفادوا باقدامه على إنهاء حياته بتناول مبيد حشري لعدم استقراره دراسيا وتنقله بين عدد من الجامعات ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.