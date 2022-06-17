الجمعة 17 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«لا شبهة جنائية».. التحقيقات تكشف سبب وفاة طالب جامعى بالبدرشين

جثة
جثة
ads

"عدم وجود شبهة جنائية".. هذا ما توصلت إليه تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة في واقعة وفاة طالب جامعي داخل منزله، حيث قام الطالب بإنهاء حياته بتناوله مبيدا حشريا ساما، مما أصابه بحالة إعياء شديدة، توفى على إثرها، كما صرحت النيابة بدفن جثة الشاب، بعد توقيع كشف الطب الشرعي على الجثمان، وإعداد الصفة التشريحية وتقرير الوفاة. 

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة في واقعة العثور على جثة طالب جامعي داخل منزله بدائرة المركز عن أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته بتناول مبيد حشري لعدم استقراره دراسيا وتنقله بين عدد من الجامعات؛ ونفت التحريات وجود شبهة جنائية في الواقعة.

كانت البداية بتلقي الرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل منزله بدائرة المركز؛ وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طالب جامعي لا توجد به إصابات وبإجراء التحريات وسؤال أهل المتوفي أفادوا باقدامه على إنهاء حياته بتناول مبيد حشري لعدم استقراره دراسيا وتنقله بين عدد من الجامعات ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين لا يفهمون التاريخ

الأكثر قراءة

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية 2022

لينك استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس 2022

3 إعدادى أزهر| بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022 ودرجات الصف الثالث الإعدادي

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022

رابط مباشر.. لينك بوابة الأزهر لللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مبادرة رواد رائدات التغير المناخى

حسين دعسة

زعماء 4 دول أوروبية.. جيشها مليون جندي في قطار أوكرانيا السريع

أميرة ملش

مأساة اللاجئين وفرار المهاجرين ونعمة الوطن

د. محمد عفيفي

عبدالرحمن بدوى وثورة يوليو

ميرفت دهان

سارة.. شهيدة العنف الأسرى

ماجد حبته

مصر فى سانت بطرسبرج

بسنت حسن

شيطنة الشرق فى «صالون هدى» والاحتلال الرحيم هو الحل

محمد عبدالعزيز

رموز حقوقية.. الشيخ والمفوه «١- ٢»

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

نقل إلى المستشفى.. مستوطنون يعتدون على مسن فلسطينى

إصابة 4 فلسطينيين برصاص معدنى مغلف بالمطاط فى مواجهات مع الاحتلال بنابلس

إسرائيل تطلق صاروخًا تجاه أرض زراعية فى بيت حانون بقطاع غزة