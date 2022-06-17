ضبط «حشيش» بمليون جنيه فى الإسكندرية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى- الأمن العام"، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط "أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية"، تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، وبحوزته "150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول"، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة "1٫050٫000 مليون جنيه تقريباً".