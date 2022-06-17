الجمعة 17 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط «حشيش» بمليون جنيه فى الإسكندرية

حشيش
حشيش
ads

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى- الأمن العام"، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط "أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية"، تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

 عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، وبحوزته "150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول"، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة "1٫050٫000 مليون جنيه تقريباً".

الإدارة العامة مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر مديرية أمن الإسكندرية العناصر الإجرامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين لا يفهمون التاريخ

الأكثر قراءة

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية 2022

لينك استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس 2022

3 إعدادى أزهر| بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022 ودرجات الصف الثالث الإعدادي

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022

رابط مباشر.. لينك بوابة الأزهر لللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مبادرة رواد رائدات التغير المناخى

حسين دعسة

زعماء 4 دول أوروبية.. جيشها مليون جندي في قطار أوكرانيا السريع

أميرة ملش

مأساة اللاجئين وفرار المهاجرين ونعمة الوطن

د. محمد عفيفي

عبدالرحمن بدوى وثورة يوليو

ميرفت دهان

سارة.. شهيدة العنف الأسرى

ماجد حبته

مصر فى سانت بطرسبرج

بسنت حسن

شيطنة الشرق فى «صالون هدى» والاحتلال الرحيم هو الحل

محمد عبدالعزيز

رموز حقوقية.. الشيخ والمفوه «١- ٢»

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

نقل إلى المستشفى.. مستوطنون يعتدون على مسن فلسطينى

إصابة 4 فلسطينيين برصاص معدنى مغلف بالمطاط فى مواجهات مع الاحتلال بنابلس

إسرائيل تطلق صاروخًا تجاه أرض زراعية فى بيت حانون بقطاع غزة