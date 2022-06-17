الجمعة 17 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 إثر انقلاب تروسيكل بمصرف فى الشرقية

انقلاب تروسيكل بمصرف
انقلاب تروسيكل بمصرف
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وقع حادث انقلاب تروسيكل بمصرف أمام عزبة السيد أفندي دائرة مركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، أدى إلى إصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإبراهيمية المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغ بوقوع حادث أمام عزبة السيد أفندى دائرة مركز الإبراهيمية، وتبين من التحريات انقلاب تروسيكل بمياه مصرف أمام العزبة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، تم نقل المصابين من قبل مرفق الإسعاف إلى مستشفى الإبراهيمية المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية وتم تحرير محضر بالواقعة.

حادث عزبة مركز شرطة الإبراهيمية محافظة الشرقية سحجات كدمات إصابات مستشفى الابراهيمية المركزى الاسعافات الأولية

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