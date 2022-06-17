الجمعة 17 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بسرقة حقيبة من سيارة بالقاھرة

حبس
حبس
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نجحت الحملات الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط متهم بسرقة حقيبة من سيارة بالقاھرة.

فى إطار جھود أجھزة الأمن لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمدیریة أمن القاھرة من (أحد الأشخاص- مقیم بدائرة القسم)، بأنه حال قیامه بركن السیارة ملكه بجراج أحد المراكز التجاریة بدائرة القسم قام بترك باب السیارة غیر محكم الغلق سھواً، ولدى عودته اكتشف سرقة حقیبة خاصة به داخلھا (جھاز كمبیوتر محمول "لاب توب"- دفتر شیكات - جھاز ھارد دیسك - بعض الأوراق الخاصة به).. ولم یتھم أو یشتبه في أحد بارتكاب الواقعة. 

وبإجراء التحریات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنیات الحدیثة أمكن تحدید السیارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتحدید مرتكب الواقعة (مقیم بدائرة قسم شرطة مصر الجدیدة).

وعقب تقنین الإجراءات تم استھدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السیارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجھته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الحقیبة المستولى علیھا وداخلھا كافة المسروقات، وباستدعاء المجنى علیه تعرف على المضبوطات واتھمه بالسرقة، وتم القبض عليه وحبسه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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