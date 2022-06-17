الجمعة 17 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4900 عبوة مستحضرات تجمیل مجھولة المصدر فى مخزن بالقاهرة

مستحضرات تجمیل مجھولة
مستحضرات تجمیل مجھولة المصدر
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نجحت الحملات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مجھولة المصدر داخل مخزن بدون ترخیص بالقاھرة.

وتمكنت الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن القاھرة من ضبط مسئول عن مخزن مستحضرات تجمیل، كائن بدائرة قسم شرطة البساتین، لإدارات المخزن "بدون ترخیص" واستغلاله فى تجمیع وتعبئة مستحضرات التجمیل مُستخدماً خامات مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا غاشاً بذلك جمھور المستھلكین. 

 وذلك بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة، وعُثر بداخل المخزن على (4900 عبوة مستحضرات تجمیل مختلفة الأنواع "جمیعھا مجھولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرھا" – 5 ماكینات تصنیع- كمیة من العبوات الفارغة المعدة للتعبئة).

وبمواجھته اعترف بإدارته المصنع "بدون ترخیص"، وحیازته للمضبوطات بقصد تصنیع مستحضرات التجمیل، وطرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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