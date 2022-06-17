الجمعة 17 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل متهم بسرقة الشقق السكنية فى العجوزة

حبس
حبس
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الجمعة، بحبس عاطل لاتهامه بسرقة عدد من الشقق السكنية بنطاق حى العجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عن غموض تعرض عدد من الشقق السكنية للسرقة بمنطقة العجوزة، حيث تبين أن عاطلا تم التوصل لهويته وراء ارتكاب السرقات، وبمواجهته اعترف وأرشد عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق. 

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة، بتورط عاطل في سرقة عدد من الشقق السكنية.

وبإعداد كمين للمتهم عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف أمام المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بسرقة محتويات 4 شقق، وأرشد عن المسروقات.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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