النيابة تأمر بتشكيل لجنة من حى الوايلى لمعاينة العقار المنهار

أمرت نيابة الوايلي الجزئية بتشكيل لجنة من حي الوايلي لمعاينة العقار المنهار المكون من 5 طوابق بحارة حسين شاهين في تقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر التابعة لدائرة القسم، وإعداد تقرير حول أسباب الانهيار لاستكمال التحقيقات.

وكانت قوات الإنقاذ التابعة للحماية المدنية قد انتشلت 4 جثث أخرى لأشخاص من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمنطقة الوايلي، ونقلتهم سيارات الإسعاف للمستشفى، ليرتفع عدد الجثث لـ6 أشخاص وتتبقى جثة واحدة يتم البحث عنها.

وتتمركز 5 سيارات إسعاف بمحيط العقار المنهار، تحسبا للعثور عن ناجين من أسفل العقار المنهار.

وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضى و5 طوابق، وعلى الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار، وإخلاء العقارات المجاورة له إخلاءً احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض .