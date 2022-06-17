لخلافات أسرية.. حبس 3 خطفوا شقيقة طليقة أحدهم فى الطالبية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 3 أشخاص لاتهامهم بخطف شقيقة طليقة أحدهم، بسبب خلافات أسرية في الطالبية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد تعرض سيدة للخطف بأحد شوارع الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن 3 أشخاص اختطفوا سيدة داخل سيارة وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم.

وتوصلت تحريات رجال المباحث أن المجني عليها هي شقيقة طليقة أحد المتهمين، وأن خلافات تجمعه مع طليقته دفعته لخطف شقيقتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.