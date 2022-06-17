انتشال الجثة السادسة من أسفل أنقاض «عقار الوايلى»

تمكن رجال الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة، من انتشال الجثة السادسة والأخيرة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمنطقة الوايلى، ونقلها في سيارة إلى المشرحة، ليرتفع عدد المتوفين.

وتتمركز 5 سيارات إسعاف في محيط العقار المنهار بـ(1) حارة حسين شاهين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر بحى الوايلي، تحسبًا للعثور عن ناجين من أسفل العقار المنهار.

تلقت غرفة العمليات المركزية بالقاهرة، بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضى و 5 طوابق، وعلى الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار وإخلاء العقارات المجاورة له اخلاءًا احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض.