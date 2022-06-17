الجمعة 17 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط هارب من حكم في قضية قتل بشبين القناطر

حبس
حبس
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل هارب ومحكوم عليه في قضية قتل بدائرة مركز شبين القناطر، حيث تبين لأجهزة الأمن، أنه يتردد من حين لآخر على محل إقامته بدائرة المركز، وتم ضبطه وتحرر محضر بالضبط، وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه.

البداية بتلقي اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، يفيد قيام عاطل محكوم عليه في قضية قتل بالتردد على محل إقامته بدائرة المركز.

توصلت التحريات إلى أن المتهم هارب في قضية قتل ومحكوم عليه، وأنه يتردد على فترات متباعدة إلى منزله بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده اعترف به، وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه.

 

الأجهزة الأمنية امن القليوبية عاطل مركز شبين القناطر اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية شرطة شبين القناطر محافظة القليوبية

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وائل لطفي

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