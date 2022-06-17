القصة الكاملة لإتلاف كيم كارداشيان فستان مارلين مونرو

برّأت شركة «ريبلي» الإيطالية، نجمة تليفزيون الواقع، كيم كارداشيان، بعد الاتهام الموجّه لها بأنها ألحقت الضرر بفستان مارلين مونرو عندما ارتدته في حفل «ميت جالا».

وقالت الشركة إن الفستان من قبل الاستلام يحمل تلفيات منذ عام 2017، وعندما أصدرت الشركة نفسها تقريرًا بآخر حالة للفستان، كانت به طبقات بالية وتجعيد في الجزء الخلفي، ولم يكن في حالة ممتازة في ذلك الوقت.

وفيما يلي خلال سطور نوضح القصة بشكل كامل من الاتهام للبراءة.

كيم كارداشيان

بدأت القصة منذ ارتداء كيم كارداشيان فستان مارلين مونرو خلال حضورها حفل ميت جالا، الشهر الماضي، حيث تم توجيه اتهام لها من قبل حساب مجموعة Marilyn Monroe Collection، ويديره Scott Fortner، بأن الفستان عاد وبه تلفيات وفي حالة شديدة السوء، حيث تشمل الفصوص والقطع من الجانبين على الرغم من إعلان كيم أنها خسرت 10 كيلو جرامات من وزنها لكي تتمكن من ارتداء الفستان، ولكن هذا لم يعد كافيًا بسبب وزنها الزائد والمقاسات المختلفة بينهما.

كيم كارداشيان

ويعد هذا الفستان من أفضل فساتين مارلين، حيث يرجع تاريخه إلى أغنية Happy Birthday Mr President عام 1962، فارتدته خلال الغناء بعيد الراحل الرئيس الأمريكي جون كينيدي، وارتدته كيم لمدة تبلغ 15 دقيقة على السجادة الحمراء بعد إعارة المتحف للفستان، حيث يتم حفاظه به على درجة حرارة معينة من أجل الحفاظ عليه بعد القيام بشرائه بمبلغ 5 ملايين دولار عام 2016، وسجل فى موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية لأغلى فستان يُباع في المزاد، ويقول المتحف إن قيمته تقدر الآن بأكثر من 10 ملايين دولار.

ونشر سكوت فورتنر، الذي أشرف على مجموعته الخاصة من المشغولات اليدوية لمارلين مونرو، صوراً على الإنترنت في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال إنها أظهرت أضراراً "كبيرة" بعد أن استعارته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان.

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