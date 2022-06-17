ضبط 61 متهمًا بـ40 كيلو مخدرات بمحيط الأندية ومراكز الشباب

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة أمنية مُكبرة، استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، بكافة أنواعها بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب، على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام»، ومشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة.

أسفرت الحملة عن ضبط 51 قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 61 متهمًا، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 26,780 كيلو جرامًا، كمية من مخدر البانجو وزنت 12,500 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,860 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 1,50 كيلو جرام.

كما تم ضبط كمية من مخدر الاستروكس وزنت 560 جرامًا، كمية من بذور القنب «البانجو» وزنت 4 جرام، 3880 قرصا مخدرا لعقار الترامادول، 1360 قرصا مؤثرا، 22 قرص إكستاسي «الخبوط» المؤثر، 10 سم3 من مادة «جى إتش بي»، وتنفيذ 14 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط «مبلغ مالي، 59 هاتف محمول، 5 سيارات، 6 دراجات نارية، 14 قطعة سلاح أبيض، 3 ميزان».

ولاقت تلك الحملة، استحسان ورضاء المواطنين، لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجارِ استمرار الحملات الأمنية، لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.