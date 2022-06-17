ضبط 59 طن قمح قبل بيعها فى السوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها لضبط الجرائم التموينية.

ففي إطار جهود الإدارة لضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (12) قضية بمضبوطات بلغت (59,780 طن أقماح محلية)، أبرزها ضبط 30 طن "أقماح محلية" محظور تداولها خارج المنظومة، بقصد حجبها عن التوريد، تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء، بحوزة «مالك مفرش لتجميع القمح المحلى» بمحافظة الدقهلية.

وضبط 7,5 طن "أقماح محلية" محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد، تم تخزينها وحجبها عن التوريد للاتجار بها بالسوق السوداء، بحوزة «المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب دون ترخيص» بمحافظة سوهاج، كما تم ضبط 44 قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ«84,039» طن أقماح محلية.