الجمعة 17 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 59 طن قمح قبل بيعها فى السوق السوداء

قمح
قمح
ads

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها لضبط الجرائم التموينية.

ففي إطار جهود الإدارة لضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (12) قضية بمضبوطات بلغت (59,780 طن أقماح محلية)، أبرزها ضبط 30 طن "أقماح محلية" محظور تداولها خارج المنظومة، بقصد حجبها عن التوريد، تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء، بحوزة «مالك مفرش لتجميع القمح المحلى» بمحافظة الدقهلية.

وضبط 7,5 طن "أقماح محلية" محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد، تم تخزينها وحجبها عن التوريد للاتجار بها بالسوق السوداء، بحوزة «المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب دون ترخيص» بمحافظة سوهاج، كما تم ضبط 44 قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ«84,039» طن أقماح محلية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين لا يفهمون التاريخ

الأكثر قراءة

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية 2022

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والرقم القومي

لينك استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس 2022

3 إعدادى أزهر| بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022 ودرجات الصف الثالث الإعدادي

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مبادرة رواد رائدات التغير المناخى

حسين دعسة

زعماء 4 دول أوروبية.. جيشها مليون جندي في قطار أوكرانيا السريع

أميرة ملش

مأساة اللاجئين وفرار المهاجرين ونعمة الوطن

د. محمد عفيفي

عبدالرحمن بدوى وثورة يوليو

ميرفت دهان

سارة.. شهيدة العنف الأسرى

ماجد حبته

مصر فى سانت بطرسبرج

بسنت حسن

شيطنة الشرق فى «صالون هدى» والاحتلال الرحيم هو الحل

محمد عبد العزيز

رموز حقوقية.. الشيخ والمفوه «١- ٢»

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطلق صاروخًا تجاه أرض زراعية فى بيت حانون بقطاع غزة

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد اغتيال 3 شبان.. الرئاسة الفلسطينية تحمل الحكومة الإسرائيلية مسئولية التصعيد