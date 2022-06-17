الجمعة 17 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4,853 طن أعلاف حيوانية فاسدة في الغربية

أعلاف
أعلاف
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وتمكنت الجهود من ضبط (4,853 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيواني لوجود تغير في خواصها الصناعية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية.

وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة الغربية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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