ضبط 4,853 طن أعلاف حيوانية فاسدة في الغربية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وتمكنت الجهود من ضبط (4,853 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيواني لوجود تغير في خواصها الصناعية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية.

وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة الغربية.