ضبط 15 طن مواد خام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر في المنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وتمكنت الجهود من ضبط (15 طن مواد خام "مستلزمات إنتاج") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة.

وذلك تمهيداً لإدخالها فى عملية التصنيع وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج أدوات المائدة البلاستيكية بمحافظة المنوفية.