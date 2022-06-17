ضبط 4 أطنان دقيق فاسد في الشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وتمكنت الجهود من ضبط (4 أطنان دقيق أبيض) بدون مستندات مجهول المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية "تكتلات"، ويشكل خطرًا على الصحة العامة.

وذلك تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.