ضبط طن مقطعات دواجن ومصنعات لحوم مجهولة المصدر بالقاهرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ونجحت الجهود في ضبط 1.07 طن مقطعات دواجن ومصنعات لحوم، بدون مستندات - مجهولة المصدر - ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المديرين المسؤولين عن ثلاثة مطاعم، بمحافظة القاهرة.