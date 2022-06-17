ضبط سيارة محملة بـ9 أطنان سكر تموينى لبيعها فى السوق السوداء بالفيوم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ونجحت الجهود في ضبط قائد سيارة حال سيرها بمحافظة الفيوم، محملة بكمية قدرها (9 أطنان سكر تمويني، مخصص ربطاً على البطاقات التموينية محظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعه للإتجار به فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.