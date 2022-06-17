ضبط 1505 قضايا تموينية من بينها حجب سلع غذائية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1505 قضايا تموينية متنوعة من بينها قضية حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات (3.125 طن "دقيق - أرز - زيت")، 395 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات بلغت (72.422 طن "دقيق أبيض - أرز- مكرونة - سكر حر - لحوم - أعلاف" - 12720 عبوة مياه غازية ومعدنية - 600 قطعة أدوات صحية - 164 عبوة سجائر)، وكذا (625) قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن (15 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" - 151 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 133 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 65 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق - 47 قضية توقف عن الإنتاج - 214 قضية متنوعة أخرى).

وبلغت المضبوطات (8.200 طن دقيق بلدى مدعم - 5430 رغيف بلدى مدعم) وكذا (17) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (10.100 طن سكر تمويني - 5 أطنان أسمدة مدعمة - 10000 لتر سولار- 1200 عبوة زيت تموينى)، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (98.297 طن - 10000 لتر سولار - 5430 رغيف - 1200 عبوة زيت تموينى - 12720 عبوة مياه غازية - 164 عبوة سجائر - 600 قطعة أدوات صحية)، كان أبرزها ضبط (12.43 طن "دقيق بيض - سكر حر - أرز أبيض)، معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.