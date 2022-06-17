ضبط 61 شخصا بحوزتهم مخدرات في حملة أمنية على مستوى الجمهورية

وجهت أجهزة الأمن حملة مُكبرة استهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 51 قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 61 متهمًا، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (26,780 كيلو جرام وكمية من مخدر البانجو وزنت (12,500 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (1,860 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (1,50 كيلو جرام) وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 560 جرامًا، وكمية من بذور القنب "البانجو" وزنت 4 جرامات.