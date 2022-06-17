الجمعة 17 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكى على محور صلاح سالم

جريدة الدستور
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر، إثر انقلاب سيارة ملاكي بمحور صلاح سالم، وتم نقلهم للمستشفى، ورفع رجال المرور حطام الحادث بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بانقلاب سيارة ووجود متوفين بجوار سور معهد فنى بمحور صلاح سالم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخر، وتم نقل المتوفين والمصاب إلى المستشفى ورفع آثار الحادث.

وأجرى رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات الحادث، وتم الاستماع لأقوال شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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