مصرع 2 وإصابة 7 بتصادم موتوسيكل ونقل فى أسيوط

لقيت طفلتان شقيقتان مصرعهما وأُصيب 5 آخرون في حادث تصادم سيارة نصف نقل مع تروسيكل أعلى كوبري أسيوط العلوي بقرية الواسطى.

البداية بتلقي مديرية الأمن بأسيوط إخطار من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود وفيات ومصابين.

تم الانتقال والمعاينة الأولية تبين تصادم سيارة نصف نقل رقم (2695 ى ب ر) مع تروسيكل بدون لوحات معدنية، وأسفر الحادث عن مصرع "دنيا.ا.م" 4 أعوام، وشقيقتها "أميرة" 5 أعوام، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

كما أسفر الحادث عن إصابة "شيماء . س" 30 عامًا، و"أدهم . م" 5 أعوام، و"حنين. أ" 7 أعوام، و"عدى .أ" 5 أعوام، و"صفاء. م" 30 عامًا، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.