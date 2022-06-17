الجمعة 17 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 2 وإصابة 7 بتصادم موتوسيكل ونقل فى أسيوط

تصادم موتوسيكل ونقل
تصادم موتوسيكل ونقل
ads

لقيت طفلتان شقيقتان مصرعهما وأُصيب 5 آخرون في حادث تصادم سيارة نصف نقل مع تروسيكل أعلى كوبري أسيوط العلوي بقرية الواسطى.

البداية بتلقي مديرية الأمن بأسيوط إخطار من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود وفيات ومصابين.

تم الانتقال والمعاينة الأولية تبين تصادم سيارة نصف نقل رقم (2695 ى ب ر) مع  تروسيكل بدون لوحات معدنية، وأسفر الحادث عن مصرع "دنيا.ا.م" 4 أعوام، وشقيقتها "أميرة" 5 أعوام، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

كما أسفر الحادث عن إصابة "شيماء . س" 30 عامًا، و"أدهم . م" 5 أعوام، و"حنين. أ" 7  أعوام، و"عدى .أ" 5 أعوام، و"صفاء. م" 30 عامًا، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

حادث سيارة نصف نقل تروسيكل اسيوط غرفة عمليات النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين لا يفهمون التاريخ

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثانى 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية 2022

رابط استخراج نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والرقم القومي

لينك استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس 2022

رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022 ودرجات الصف الثالث الإعدادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء 4 دول أوروبية.. جيشها مليون جندي في قطار أوكرانيا السريع

أميرة ملش

مأساة اللاجئين وفرار المهاجرين ونعمة الوطن

د. محمد عفيفي

عبدالرحمن بدوى وثورة يوليو

ميرفت دهان

سارة.. شهيدة العنف الأسرى

ماجد حبته

مصر فى سانت بطرسبرج

بسنت حسن

شيطنة الشرق فى «صالون هدى» والاحتلال الرحيم هو الحل

محمد عبد العزيز

رموز حقوقية.. الشيخ والمفوه «١- ٢»

حسين دعسة

سيناريوهات cnn لحرب دخلت المائة الثانية !

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد اغتيال 3 شبان.. الرئاسة الفلسطينية تحمل الحكومة الإسرائيلية مسئولية التصعيد

منذ 2017.. كيف نسقت إسرائيل مع أمريكا سرًا لضرب سوريا؟