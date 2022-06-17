الجمعة 17 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة سيدة من أسفل أنقاض المنزل المنهار فى الظاهر

المنزل المنهار في
المنزل المنهار في الظاهر
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انتشلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة جثة سيدة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمنطقة الوايلي ونقلتها سيارة إسعاف إلى المستشفى.

وتتمركز 5 سيارات إسعاف بمحيط العقار المنهار في «1 حارة حسين شاهين- تقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر» في منطقة الظاهر بحي الوايلي، تحسباً للعثور عن ناجين من أسفل العقار المنهار.

وكانت غرفة العمليات المركزية تلقت بلاغاً بانهيار عقار مكون من أرضي و5 طوابق، وعلى الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار وإخلاء العقارات المجاورة له إخلاءً احترازياً لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض.

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