حبس المتهم بقتل زوجته فى الزاوية الحمراء 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت جهات التحقيق، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بذبح زوجته بسبب مشادة كلامية بمنطقة الزاوية الحمراء.

كشفت تحقيقات النيابة، أن سبب الواقعة حدوث مشادة بين المجني عليها والمتهم، بسبب خلافات أسرية، وقام أحد أفراد الأسرة بالصلح بينهما.

وأضافت التحقيقات أنه صباح اليوم قام الزوج القعيد على كرسي متحرك، باستغلال نوم زوجته وضربها بآلة حادة على رأسها، والتعدي عليها بسلاح أبيض عدة مرات ووضع الجثة أسفل السرير وتوجه إلى قسم شرطة الزاوية الحمراء وسلم نفسه.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا مفاده وجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة الأميرية البلد التابعة لدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن بمكان الواقعة وعثر على جثة سيدة فى العقد الخامس من العمر مقتولة بطعنات فى الرقبة والصدر، وتبين أن زوجها قتلها بسكين بسبب خلافات بينهما وسلم نفسه إلى قسم الشرطة وتم نقل الجثمان للمشرحة.

ودلت التحريات أن المتهم والمجنى عليها متزوجان منذ حوالي 20 عاماً ولديهما 3 أبناء وفي يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة، قام على إثرها المتهم باستلال سكين وطعن زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.